أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد يبدأ الاستعداد لمواجهة جمهورية شبين بدورى المحترفين

يبدأ فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد الاستعداد لمواجهة جمهورية شبين، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتازب دوري المحترفين.

وطلب أمير عزمي من اللاعبين طى صفحة دكرنس والتركيز في لقاء زعيم المنوفية جمهورية شبين، خاصة أن الفريق المنوفى سيبحث عن تحقيق الفوز وتعويض التعادل السلبى الأخير مع وادي دجلة.

وقال أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى السكة الحديد، إن مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد حسين لا يتأخر عليهم في أى شيء، موضحًا أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير السكة الحديد

وأضاف امير عزمي، "نعمل بجد ونقدم كل ما لدينا، وأقول للجماهير إن الجهاز الفني واللاعبين لن يبخلوا بنقطة عرق واحدة من أجل النادي".