نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال لـ"دوت الخليج الرياضي": انتهى إيقاف أحمد فتوح وصبحي والزناري.. والمشاركة بشرط واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك موقف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

تصريحات معتمد جمال

وقال معتمد جمال في تصريحات خاصة لـ "موقع دوت الخليج الرياضي" بعد نهاية مباراة الزمالك وساجرادا: "الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري انتهى اليوم قرار إيقافهم لمدة شهر من مجلس الإدراة".

وتابع جمال: "سأتواصل غدًا مع مجلس إدارة نادي الزمالك لمعرفة موقف الثلاثي من المشاركة في التدريبات الجماعية وكذلك المباريات ومن ثم حسم موقفي النهائي".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية وإيقافهم لمدة شهر.

وانتهت مدة قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإيقاف الثلاثي اليوم السبت ليصبح اللاعبون في حالة ترقب لحسم موقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

من جانبه علم موقع دوت الخليج الرياضي أن مجلس إدارة نادي الزمالك لن يسمح بإشارك الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في قادم المباريات إلا بعد تقديم اعتذار للنادي وكذلك حسم موقفهم من تمديد عقودهم مع النادي.