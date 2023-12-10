سموحة يفوز على سبورتنج وديًا استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي سموحة الفوز على سبورتنج وديًا بثلاثية مقابل هدف واحد استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

وأحرز أهداف سموحة على التوالي محمد عصام وعبد اللطيف قيسو وعبد الرحمن عامر بينما أحرز هدف سبورتنج الوحيد حمدين.

وقام أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة بتجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل مواجهة الداخلية في دوري نايل.

يذكر أن نادي سموحة يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق سموحة الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

بينما يحتل نادي الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 6 من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الداخلية مع نظيره المقاولون العرب سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه سموحة والداخلية في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة سموحة والداخلية في دوري نايل

تنقل مباراة سموحة والداخلية على قناة اون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقب حصولها على حقوق مباريات الدوري.