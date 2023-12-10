نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم السبت بالجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة غدًا الأحد في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب 5 جويلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تدريب مودرن فيوتشر اليوم على ملعب المباراة، وشهد المران حماس كبير من جميع اللاعبين الذين تعاهدوا على الظهور القوي امام اتحاد العاصمة غدًا.

كما حرص وفد من سفارة مصر بالجزائر على التواجد بتدريب الفريق مساء اليوم السبت.

يذكر أن نادي مودرن فيوتشر يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حقق مودرن فيوتشر الفوز على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب المجموعة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية

المركز الأول: اتحاد العاصمة الجزائري برصيد 6 نقاط

المركز الثاني: مودرن فيوتشر برصيد 6 نقاط

المركز الثالث: الهلال الليبي برصيد صفر من النقاط

المركز الرابع: سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي برصيد صفر من النقاط.