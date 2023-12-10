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أحمد جودة - القاهرة - اجرى محرر دوت الخليج الرياضي حوارًا خاصًا مع الفنانة لقاء الخميسي وذلك من مدرجات ملعب السلام الدولي خلال مواجهة الزمالك التي جمعته بفريق نادي ساجرادا اسبرانسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

لقاء الخميسي: حضرت مباراة الزمالك وساجرادا دعمًا لزوجي

وقالت الخميسي إنه ا جاءت لدعم نادي الزمالك وزوجها الكابتن محمد عبد المنصف حارس المرمى التاريخي للقلعة البيضاء والمدير الفني للفريق حاليًا ضمن جهاز معتمد جمال.

وأضافت:" اتمنى التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم وتحقيق الفوز بجميع البطولات الممكنة ابرزها الدوري وكأس مصر وبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على نادي ساجرادا بنتيجة 1-0 ليواصل تربعه على صدارة المجموعة برصيد تسعة نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات.