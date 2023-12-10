نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي يدعو مواطني بورسعيد ومشجعي المصري وأعضاء جمعيته العمومية للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دعا كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مواطني بورسعيد الحبيبة ومشجعي النادي المصري العظيم وأعضاء الجمعية العمومية للقلعة الخضراء للمشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق صباح غدا الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأشار أبو علي أن المشاركة الايجابية لأبناء الباسلة في الانتخابات الرئاسية يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على قيم الانتماء والوطنية التي يحملها أبناء بورسعيد الحبيبة بصفة عامة ومشجعي النادي المصري - ذلك الكيان العظيم الذي اقترن اسمه بمصرنا الحبيبة - بصفة خاصة، لتكن الأيام المقبلة عُرسًا ديمقراطيًا يشارك فيه أبناء بورسعيد الذين يضربون القدوة والمثل دومًا في الانتماء لمصرنا الغالية، خاصة مع اقتراب الاحتفال بذكرى انتصارات بورسعيد على العدوان الثلاثي.

المصري يستأنف مرانه استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه اليوم السبت على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة الزمالك بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة لمدة يوم واحد بعد خوض مباراة ودية أمام المرج استعدادا لهذه المباراة.



موعد مباراة المصري والزمالك والقنوات الناقلة



يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب مباراة المصري والزمالك والمقرر إقامتها في السابعة مساء يوم الخميس المقبل بفاعليات دوري نايل.

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والزمالك علي قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

كان المصري قد خاض عصر الخميس الماضي على ستاد الكلية الحربية مباراة ودية جمعته بفريق المرج - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر بتسعة أهداف دون رد بتوقيع الكاميروني فرانك ايتوجا ( هدفين ) وهدف واحد لكل من اسلام عطية، حسين السيد، باهر المحمدي، ميدو جابر ، غيلاس جناوي، محمود حمادة، عمرو سعداوي.

علي ماهر يطالب لاعبي المصري بالتركيز أمام الزمالك

طالب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من لاعبي الفريق ضرورة التركيز في لقاء الزمالك و

واستغلال الفرص التي ستمنح لهم من أجل التسجيل، وحذر لاعبي الفريق من الاستهتار بالفريق المنافس.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفًا آخر.

