نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نونو مارتينيز: الزمالك استحق الفوز وتفوق علينا تكتيكيًا وفنيًا على أرض الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد نونو مارتينيز المدير الرياضي لنادي ساجرادا الأنجولي ان الزمالك استحق الفوز على فريقه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من عمر دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

تصريحات نونو مارتينيز

وقال مارتينيز خلال مداخلة عبر زووم مع كريم رمزي في برنامج "رقم ١٠" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "لا وجه للمقارنة بين الزمالك وساجرادا، فالزمالك تفوق علينا تكتيكيا وفنيا على أرضية الملعب".

وأضاف نونو: "فريقي كان قدم ما عليه خلال المباراة وكنا نسعى للخروج أمام الزمالك بنتيجة ايجابية لكن الفريق المصري نجح في خطف النقاط الثلاث بفضل اعتمادهم على سلاح التسديدات".. وتابع: "الزمالك يمتلك لاعبين رائعين كثر ابرزهم الثنائي احمد سيد ريزو ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ويصنعوا الفارق دائما في أي لقاء وأمام أي منافس".

كما أشار المدير الرياضي للفريق الأنجولي: "الزمالك اقوي المرشح واقربهم للصعود عن المجموعة للدور الثاني بالمسابقة القارية، وساجرادا سينافس أبوسليم الليبي على خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة".. مختتما تصريحاته بالقول: "الزمالك أقوى فريق في المجموعة والمرشح الأوفر حظا للمنافسة على حصد لقب كأس الاتحاد الافريقي في النسخة الحالية".

وحقق الزمالك الفوز على سجردا الانجولي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

