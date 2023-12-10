نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد من منتخب مصر على مشاركة محمد صلاح في قمة ليفربول وآرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي مقدم برنامج رقم 10 على القناة الأولى، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لن يشارك مع ناديه في مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كريم رمزي يؤكد عدم مشاركة محمد صلاح مع ليفربول في مباراة أرسنال بكأس الاتحاد الانجليزي

قال رمزي إنه تواصل مع مسئولي منتخب مصر، وتأكد من عدم مشاركة صلاح في المباراة، خاصة وأن لائحة الفيفا تمنح منتخب مصر الحق في استدعاء المحترفين قبل بطولة أمم إفريقيا ب14 يوما.

يذكر أن نادي ليفربول يحتل المركز الأول برصيد 37 نقطة من 16 مباراة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراه ليفربول وأرسنال في كأس الاتحاد الإنكليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة أرسنال ضمن مباريات كأس الاتحاد الانجليزي والمقرر إقامتها مساء يوم 7 يناير القادم.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في كأس الاتحاد الإنكليزي

تنقل مباراة ليفربول وأرسنال على قناة bein sport hd 1 المالكة لحقوق مباريات كأس الاتحاد الإنكليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.