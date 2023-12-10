نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة المحترفين المصريين.. صلاح ومرموش ومصطفى محمد يتألقون في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات السبت الممتاز، هو السبت السعيد للمحترفين المصريين بعد ليلة شهدت تألقهم مع أنديتهم، في فرنسا وألمانيا، وانجلترا.

الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، خطفوا الأضواء اليوم بعد هز الشباك في مباريات اليوم.

ونستعرض أرقام الثلاثي في مباريات اليوم والتي جاءت كالاتي:

محمد صلاح ورقم تاريخي

البداية كانت من نجم الريدز محمد صلاح، أمام كريستال بالاس والذي تفوق عليه ليفربول بهدفين مقابل هدف.

صلاح بصم على المئوية الثانية تهديفيا لناديه بعد وصوله إلى 200 هدف.

ووصل صلاح إلى 150 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي، بواقع 148 هدف مع ليفربول، وهدفين مع تشليسي، وأخيرا خطف الصدارة الغائبة منذ بداية الموسم الحالي.



عمر مرموش وخماسية بايرن

وإلى الدوري الألماني، شهدت الليلة تألق عمر مرموش في فوز فريقه على حساب بايرين بخماسية مقابل هدف.

المباراة شهدت تسجيل عمر مرموش هدف في المباراة ليصل إلى هدفه السابع في البوندسليغا، ليعود للتهديف بعد مباراتين ظهرت فيهم النتائج السلبية وغاب مرموش عن التهديف.

مصطفى محمد وهدف في شباك باريس

رغم الخسارة أدى مصطفى محمد، في مباراة باريس سان جيرمان أداء قوي، ومعه سجل هدفا في مباراة اليوم ليرفع رصيد أهدافه إلى 6 أهداف مع فريقه الفرنسي، في 13 مباراة.

الدوري السعودي

ومن أوروبا إلى السعودية، تألق الثنائي طارق حامد، ومحمد شريف، بتسجيل الثنائي أهداف في شباك الاتحاد السعودي وفي شباك أبها.