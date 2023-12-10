نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يهاجم فيتوريا بسبب نجم منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على قرار طارق حامد لاعب وسط فريق ضَمَك السعودي بإعلان اعتزاله اللعب الدولي أمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN": رغم اختلافي مع طارق حامد "فنيًا" إلا أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أهان تاريخه ولم يحترمه، عقب استبعاده من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف: طارق حامد اتخذ قرار الإعتزال الدولي بعدما تأكد أنه خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وواصل: لذا قرر اللاعب أن يبتعد في الفترة المقبلة، وهو قرار موفق، خاصًة أن االمدرب يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين في هذا المركز".

يذكر أن منتخب مصر سوف يخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال شهر يناير المقبل.

