نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة ماميلودي صن داونز ضد بيراميدز اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم المصرية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ماميلودي صن داونز ضد نظيره بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

تنقل أحداث مباراة بيراميدز ضد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي عبر بي ان سبورتس 8 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التردد 12284

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ثلاثة أرباع

الجودة SD

تردد بي إن سبورتس عبر سهيل سات

التردد 11585

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي سهيل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة HD

حكم مباراة بيراميدز وصن داونز

يدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا، بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويُعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثانى، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

متي موعد مباراة بيراميدز ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد المباراة المرتقبة بين نادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.