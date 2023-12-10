نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الأحد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر متابعي الدوري الإنجليزي، استئناف مباريات الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة، والتي يتبقى منها 4 مواجهات مثيرة.

تأتي أبرزها في مواجهة لوتو تاون أمام مانشستر سيتي، والذي ينتظر جماهيره عودته من جديد بعد هزيمته أمام استون فيلا الجولة الماضية.

وأيضا توتنهام أمام نيوكاسل والذي ينطلق مساء اليوم.

موعد مباراة لوتو تاون مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

وتنطلق مباراة لوتو تاون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة لوتو تاون ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات bein sports وتحديدا beIN Sports HD2

موعد مباراة إيفرتون وتشليسي في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة إيفرتون أمان تشليسي في الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الانجليزي، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل إيفرتون المباراة منتشيا بالفوز على حساب نيوكاسل، بينما يسعى تشليسي لتضميد جراحه بعد الخسارة أمام اليونايتد.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وتشليسي في الدوري الانجليزي

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات bein sports وتحديدا bein Sports HD1.

موعد مباراة فولهام ووست هام في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة فولهام ووست هام في الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة، تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل وست هام المباراة بعد انتصار على حساب توتنهام الجولة الماضية، بينما الحال ذاته أمام فولهام صاحب الخماسية على حساب نوتنغهام فورست

القنوات الناقلة لمباراة مباراة فولهام ووست هام في الدوري الانجليزي

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات bein sports وتحديدا ‏beIN Sports HD Xtra 1.

موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

توتنهام قد سقط أمام وست هام الجولة الماضية، والحال ذاته لنيوكاسل أمام ايفرتون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنواتbein sports وتحديدا ‏bein Sports HD1