نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة لوتون تاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق لوتون تاون، فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد 10 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحل فريق لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر - روبن دياز - أكانجي - ناثان أكي.

خط الوسط: رودري - فيل فودين - برناردو سيلفا - جريليش.

خط الهجوم: ايرلينج هالاند - ألفاريز.

تذاع المباراة بين فريقي مانشستر سيتي ولوتون تاون عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD، حيث سيقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي.