نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

و تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره فريق جيرونا عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة برشلونة ضد جيرونا

واسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق للمعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، لينقل أحداث مباراة برشلونة أمام نظيره فريق جيرونا في بطولة الدوري الإسباني للمشاهدين.