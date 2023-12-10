نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

و تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري.

خط الهجوم: جواو كانسيلو - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا

وتنقل مباراة برشلونة أمام نظيره فريق جيرونا عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة برشلونة ضد جيرونا

واعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس اسناد مهمة التعليق للمعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، لينقل أحداث مباراة برشلونة أمام نظيره فريق جيرونا في بطولة الدوري الإسباني للمشاهدين.