نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق فريق برشلونة مباراة قوية أمام جيرونا، مساء اليوم الأحد، في المباراة المقرر لها أن تقام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

و تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره فريق جيرونا عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بين سبورتس الرياضية التي من المقرر لها نقل مباراة برشلونة ضد جيرونا

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11013.

اتجاه الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/2.

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11547.

اتجاه الاستقطاب الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

معلق مباراة برشلونة ضد جيرونا

واسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق للمعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، لينقل أحداث مباراة برشلونة أمام نظيره فريق جيرونا في بطولة الدوري الإسباني للمشاهدين.