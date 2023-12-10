نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع من المقرر أن تجمع مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في إطار بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض بوابة دوت الخليج لكل متابعيها كافة التفاصيل الخاصة بمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري من حيث ترتيب الفريقين والموعد والاستعدادات وكل ما يتعلق بالمباراة من خلال الفقرات التالية.

ترتيب مودرن فيوتشرواتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية

حقق فريق مودرن فيوتشر نتائج إيجابية في أول جولتين من دور المجموعات، حيث فاز أولًا على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0، ثم تغلب على الهلال الليبي بنتيجة 2-1.

بفضل هذه الانتصارات، يتصدر مودرن فيوتشر مجموعته برصيد 6 نقاط، يليه اتحاد العاصمة الجزائري بنفس الرصيد.

يحتل الهلال الليبي المركز الثالث بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب أفريقي المجموعة في المركز الرابع دون نقاط.

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كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

تشكيل فريق مودرن فيوتشر

من المتوقع أن يبدأ فريق مودرن فيوتشر مباراته اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: طارق طه، محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق.

خط الهجوم: أحمد عاطف، مروان محسن.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

سيدير مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري طاقم تحكيم يتألف من:

- الحكم الرئيسي: أحمد إمتياز من موريشيوس.

- المساعد الأول: سوليماني أملدينى من جزر القمر.

- المساعد الثاني: جان مارك من موريشيوس.

- الحكم الرابع: جنيش شوتوري من موريشيوس.

- حكم المراقبة: مامادي ديوماندى من غينيا.

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

المعلق على مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

يكون محمد بركات هو المعلق على مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفدرالية اليوم.

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غيابات مودرن فيوتشر في مواجهة اتحاد العاصمة

في مواجهته مع اتحاد العاصمة الجزائري، سيفتقد فريق مودرن فيوتشر لخدمات الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عدم توفر اللاعب علي الفيل بسبب الإيقاف وسيكون الثنائي ناصر ماهر وأحمد رفعت غائبين أيضًا عن التشكيلة.

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موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

ستجري مواجهة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة الجزائرية على ملعب 5 جويلية.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة اليوم في الكونفدرالية

تذاع مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري اليوم السبت عبر قناة beIN Sports HD 6.