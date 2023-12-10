نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الآن.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر ضد اتحاد الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث متابعو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عبر محرك البحث "جوجل" عن تردد القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة، حيث سيجمعهما لقاء قوي مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على ملعب "5 جويلية 1962" في ثالث جولات مرحلة المجموعات بالكونفدرالية.

موعد مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة في الكونفدرالية

تنطلق صافرة البداية لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة في الكونفدرالية

تذاع مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

وتحديدًا bein Sports 6HD.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية تردد قناة bein Sports 6HD، الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.