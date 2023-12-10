نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية قبل مباراة اتحاد العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب مجموعة فيوتشر قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري على ملعب " 5 جويلية 1962"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسيتم نقل وإذاعة مباراة فيوتشر ضد اتحاد العاصمة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم نقلها أيضًا على القناة الجزائرية الأرضية.

ويتواجد فريق فيوتشر في المجموعة الأولى برفقة أندية الهلال الليبي، اتحاد العاصمة الجزائري، سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ترتيب مجموعة فيوتشر قبل مواجهة اتحاد العاصمة

1- اتحاد العاصمة: 6 نقاط.

2- فيوتشر: 6 نقاط.

3- الهلال: 0 نقاط.

4- سوبر سبورت: 0 نقاط.