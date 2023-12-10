نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية - المقاولون العرب يحقق اول انتصار على حساب طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المقاولون العرب لكرة القدم النسائية فوزه الأول في تاريخ مشاركته بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.\

المقاولون العرب يحقق اول انتصار على حساب طلائع الجيش

و أحرز أهداف المقاولون العرب ريان في الدقيقة 41 في الشوط الأول وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 38 في الشوط الثاني عن طريق اللاعبة رحمتو.

يقود الجهاز الفني والإداري لفريق المقاولون العرب كلا من حسن الشامي مشرف عام على الكره النسائية، حسن الغرباوي رئيس الجهاز، خالد كرم نائب رئيس الجهاز ومدير الكره، عادل حسين مدير فني، محمود خميس مدرب مساعد، أحمد علي عبد الحميد مدرب عام، كريم محمد مدرب، إبراهيم محمد عامر معد بدني، محمود الشناوي مدرب حراس، أحمد صفا رئيس الجهاز الإداري، شرين العياط المدير الإداري، حسين أحمد مدير شؤون اللاعبين، عبد الرحمن أحمد نائب مدير شئون اللاعبين

وجدير بالذكر أنه قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد