نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فحص طبي لنجم الاهلي لتحديد مدة غيابه عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكى أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الأحمر أمس السبت.

عبدالقادر يشتكي من اصابة في مران الاهلي

واستأنف الأهلي أمس السبت التدريبات على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية هذا الشهر.

وسيخضع عبد القادر لأشعة اليوم الأحد لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد اسبتعد عبد القادر من قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تعادل أول أمس الجمعة أمام شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسافر الأهلي غدًا الاثنين إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة.