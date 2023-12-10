كرة نسائية - محلة حسن يفوز على الإعلاميين برباعية خارج الديار

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية في تحقيق الفوز على نظيره فريق الاعلاميين بأربعة أهداف مقاب

ل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الاعلاميين، في إطار مباريات الجولة الثامنة لدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024.

محلة حسن يفوز على الإعلاميين برباعية خارج الديار

واحرزت اهداف فريق محلة حسن كلا من اللاعبة اية مسعد هدفين ودعاء تريكة هدفين.

و ارتفع رصيد فريق محلة حسن لـ 16 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد فريق الاعلاميين عند النقطة 5 في المركز الثامن في المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية.

ويقود فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية رضوى خضر مديرا فنيا والمشرف العام على قطاع كرة القدم النسائية بنادي محلة حسن، وروجينا رضا مدرب عام، ورامز سليم مدرب، ومحمد البياعة مدرب حراس المرمى،وفاطمة علاء اداري.

جدير بالذكر أن فريق محلة حسن كان قد حقق اكبر فوز في مسابقة دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية هذا الموسم على حساب فريق ماريا بنتيجة 9-0 في الجولة السابعة الماضية.

