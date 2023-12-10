نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. لقاءات نارية في البريميرليج وفحص طبي لنجم الأهلي وبيراميدز ضيفًا ثقيلًا على صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 6 -12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

لقاءات نارية في البريميرليج اليوم الاحد

ينتظر متابعي الدوري الإنجليزي، استئناف مباريات الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة، والتي يتبقى منها 4 مواجهات مثيرة.

تأتي أبرزها في مواجهة لوتو تاون أمام مانشستر سيتي، والذي ينتظر جماهيره عودته من جديد بعد هزيمته أمام استون فيلا الجولة الماضية.

وأيضا توتنهام أمام نيوكاسل والذي ينطلق مساء اليوم.

وتنطلق مباراة لوتو تاون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات bein sports وتحديدا beIN Sports HD2

تنطلق مباراة إيفرتون أمان تشليسي في الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الانجليزي، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل إيفرتون المباراة منتشيا بالفوز على حساب نيوكاسل، بينما يسعى تشليسي لتضميد جراحه بعد الخسارة أمام اليونايتد.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات bein sports وتحديدا bein Sports HD1.

تنطلق مباراة فولهام ووست هام في الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة، تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل وست هام المباراة بعد انتصار على حساب توتنهام الجولة الماضية، بينما الحال ذاته أمام فولهام صاحب الخماسية على حساب نوتنغهام فورست

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات bein sports وتحديدا ‏beIN Sports HD Xtra 1.

تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

توتنهام قد سقط أمام وست هام الجولة الماضية، والحال ذاته لنيوكاسل أمام ايفرتون.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنواتbein sports وتحديدا ‏bein Sports HD1

توقيت متابعة مباراة ماميلودي صن داونز ضد بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم المصرية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد المباراة المرتقبة بين نادي بيراميدز ضد نظيره صن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة بيراميدز ضد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي عبر بي ان سبورتس 8 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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الاستقطاب عمودي

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تردد بي إن سبورتس عبر سهيل سات

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الاستقطاب عمودي

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معامل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة HD

موقف الفريقين من ترتيب المجموعة

مازيمبي، 4 نقاط

نواذيبو، 4 نقاط

صن داونز، 3 نقاط

بيراميدز، 3 نقاط

فحص طبي لنجم الاهلي لتحديد مدة غيابه عن الملاعب

اشتكى أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الأحمر أمس السبت.

واستأنف الأهلي أمس السبت التدريبات على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية هذا الشهر.

وسيخضع عبد القادر لأشعة اليوم الأحد لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد اسبتعد عبد القادر من قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تعادل أول أمس الجمعة أمام شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسافر الأهلي غدًا الاثنين إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة.