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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا خفيفًا صباح غدٍ الاثنين قبل التوجه إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي يخوض مرانا خفيفا قبل السفر لخوض كأس العالم للأندية

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الاثنين إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأحد على أن يعود الفريق لاستئنافها غدًا قبل السفر.

وبعد المران الجماعي غدُا ستتوجه بعثة الفريق الأحمر إلى مطار القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد تعادل أول أمس الجمعة أمام شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.