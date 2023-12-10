نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الزمالك.. موعد مباراة أبوسليم ضد سوار كوبا الغيني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأفريقية لمتابعة مباراة أبو سليم الليبي وسوار كوبا الغيني وذلك ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي.

وقع أبو سليم وسوار كوبا في المجموعة الثانية التي تضم معهما الزمالك وساجرادا اسبيرانسا الانجولي.

خطف أبو سليم 3 نقاط ثمينة من ساجرادا اسبيرانسا في الجولة الماضية بالفوز عليه بهدف نظيف بينما خسر سوار كوبا من الزمالك برباعية بظيفة.

يحثل الزمالك صدارة المجموعة الثانية من الكونفدرالية غي الموسم الحالي برصيد 9 نقاط وجاء كلا من أبو سليم وساجرادا اسبيرانسا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط بينما تذيل سوار كوبا المجموعة بلا رصيد من النقاط.

موعد مباراة أبوسليم وسوار كوبا في الكونفدرالية

من المقرر أن تقام مباراة أبو سليم وسوار كوبا يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على إستاد 19 مايو 1956 معقل أبو سليم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.