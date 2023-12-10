نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة أبوسليم ضد سوار كوبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الأفريقية عن موعد مباراة أبو سليم الليبي وسوار كوبا الغيني وذلك ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي.

وقع أبو سليم وسوار كوبا في المجموعة الثانية التي تضم معهما الزمالك وساجرادا اسبيرانسا الانجولي.

خطف أبو سليم 3 نقاط ثمينة من ساجرادا اسبيرانسا في الجولة الماضية بالفوز عليه بهدف نظيف بينما خسر سوار كوبا من الزمالك برباعية بظيفة.

يحثل الزمالك صدارة المجموعة الثانية من الكونفدرالية غي الموسم الحالي برصيد 9 نقاط وجاء كلا من أبو سليم وساجرادا اسبيرانسا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط بينما تذيل سوار كوبا المجموعة بلا رصيد من النقاط.

موعد مباراة أبوسليم وسوار كوبا في الكونفدرالية

من المقرر أن تقام مباراة أبو سليم وسوار كوبا يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على إستاد 19 مايو 1956 معقل أبو سليم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة عبر مختلف الأقمار الصناعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أبوسليم وسوار الغيني

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الآتية:

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.