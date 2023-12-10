نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: غضب أرتيتا.. سكاي سبورتس: صمود أستون فيلا.. موندو ديبورتيفو: عودة الصخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاحد الموافق 10-12-2023

ؤ صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ديلي ميل غضب أرتيتا

سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على التصريحات التي ادلى بها ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ارسنال وهي التي ابدى فيها غضبه بشأن القرارات التحكيمية في مباراة الجانرز ضد فريق نادي استون فيلا التي انتهت بخسارته 1-0.

وشاهد ارتيتا المباراة من المدرجات للأيقاف وقال أنه كان يجب احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه في الموقعة التي شهدت الغاء هدفين لصالح رفقاء جابرييل جيسوس.

صمود أستون فيلا

وقال يوناي ايمري المدير الفني لفريق نادي استون فيلا إنه سعيد بخروج فريقه بشباك نظيفة أمام فريقي المان سيتي وارسنال في اخر مباراتين بالبريميرليج.

واضاف:" لقد خرجنا بشباك نظيفة امام المانيو وارسنال وهذا يعد امر مدهش ليقحكم الفريق الصراع على اللقب بعد الفوز على المتصدر والوصيف بنتيجة 1-0 ويحتل المركز الثالث بـ35 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ليفربول.

موندو ديبورتيفو عودة أندرياس كريستنسن

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ان مدافع برشلونة الدنماركي اندرياس كريستينسن الذي غادر لبلاده من اجل حضور ولادة ابنته شارك في تدريبات فريقه الاخيرة قبل مواجهة جيرونا.

ويستضيف برشلونة نظيره جيرونا، بالسابعة مساء اليوم الأحد، بالجولة السادسة عشرة من لاليجا في ظل رغبه أن يحافظ على النتائج الايجابية ويستغل تعثر الريال بالتعادل مع بيتيس يوم امس 1-1.