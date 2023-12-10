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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر إقامتها في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في طريقها إلى استاد لوفتس فيرسفيلد لمواجهة صن داونز في إطار دوري أبطال إفريقيا.

بعثة بيراميدز تتوجه إلى ملعب لوفتس فيرسفيلد استعدادًا لمواجهة صن داونز

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وعقد المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو محاضرة مع اللاعبين قبيل التحرك لعرض بعض لقطات الفيديو وإعلان التشكيل والتأكيد على بعض النقاط الهامة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز على تحفيز اللاعبين قبيل مغادرتهم الملعب ومؤكدا ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على مواصلة تحقيق أهداف النادي.

