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أحمد جودة - القاهرة - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز في إطار دوري أبطال إفريقيا.

وصل بيراميدز إلى استاد لوفتس فيرسفيلد لمواجهة صنداونز

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وعقد المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو محاضرة مع اللاعبين قبيل التحرك لعرض بعض لقطات الفيديو وإعلان التشكيل والتأكيد على بعض النقاط الهامة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز على تحفيز اللاعبين قبيل مغادرتهم الملعب ومؤكدا ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على مواصلة تحقيق أهداف النادي.

وحرص لاعبو الفريق على النزول لأرض الملعب لبعض الوقت، قبل الدخول لغرفة الملابس استعدادا لبدء عمليات الإحماء قبل المواجهة الهامة.