نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة بيراميدز وصن داونز - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة بيراميدز وصن داونز - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع بيراميدز ضد صن داونز.. موعد المباراه.. تشكيلة اللعيبة.. والقنوات الناقله..في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة مهمة.

كورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة بيراميدز وصن داونز - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع بيراميدز ضد صن داونز

ستقام المباراة اليوم الأحد 10 ديسمبر على ملعب صن داونز الصعب في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية. يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء من أجل العودة إلى المنافسة على بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي.

و يعرض لكم دوت الخليج الرياضي من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة التفاصيل المتعلقة بذلك اللقاء الناري في دوري ابطال افريقيا 2023/2024 من حيث التشكيلة وموعد المباراه والقنوات الناقله للمباراة في هذا التقرير.

مشاهدة بث مباشر مباراة صن داونز وبيراميداز | من هنــــا - (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع).

موعد لقاء بيراميدز وصن داونز

تم تحديد موعد المباراة في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

استعدادات نادي بيراميدز للقائه ضد صن داونز

قد اختتم بيراميدز استعداداته للمباراة في جنوب إفريقيا، حيث أجرى تدريباته على ملعب لوفتس فيرسفيلد، الذي سيستضيف اللقاء. تضمنت التدريبات تمارين بدنية خفيفة وتجربة لأرضية الملعب.

و على الجانب الآخر عبّر رئيس النادي، ممدوح عيد، عن ثقته الكبيرة في اللاعبين ورغبتهم في تحقيق أهداف النادي والمنافسة على المستوى القاري.

كورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة بيراميدز وصن داونز - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع بيراميدز ضد صن داونز

مشاهدة بث مباشر مباراة صن داونز وبيراميداز | من هنــــا - (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع).

القنوات الناقله للمباراة

وستكون قناة بي إن سبورتس اتش دي 6 الناقلة الحصرية للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناه بي إن سبورتس على قمر نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11054 (v)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅔

جودة الصوت والصورة: HD

تردد قناه بي ان سبورت اتش دي على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 11585 (v)

معدل الترميز: ⅔

تصحيح الخطأ: 27500

جودة الصوت والصورة: HD

ترتيب بيراميدز وصن داونز في دوري ابطال افريقيا

وفيما يتعلق بترتيب المجموعة، يحتل بيراميدز المركز الأخير برصيد 3 نقاط، بينما يأتي صن داونز في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

بيراميدز ضد صن داونزكورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة بيراميدز وصن داونز - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

تشكيلة بيراميدز المتوقع للمباراة

بالنسبة لتشكيلة بيراميدز المتوقعة، ستشمل حراسة المرمى:أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، ومحمد الشيبي.

خط الوسط: فمن المتوقع أن يشارك مهند لاشين، رمضان صبحي، رضا بوبو، عبدالله السعيد، وبلاتي توريه.

الهجوم: سيكون فيستون ماييلي الخيار الأساسي.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وصن داونز

سيتولى طاقم تحكيم من إثيوبيا قيادة المباراة، برئاسة الحكم باملاك تسيما ومساعدته تيجيل بليتشو وفاسيكا يوليشيت، بينما سيكون ميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.