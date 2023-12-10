نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتظر جماهير الكرة الإنجليزية، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد، وذلك ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق توتنهام نظيره نيوكاسل يونايتد، غدًا الأحد ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج».

موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في البريميرليج

وتنطلق المواجهة التي تجمع بين فريق توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد غدًا الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، لحساب لقاءات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام مواجهة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً، 7:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 8:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر شبكة قنوات bein sports الرياضية القطرية، التي تملك حقوق البث الحصرية للبطولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر اذاعة مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر قناة1 bein sports

ويدخل فريق توتنهام المواحهة وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المرتبة السابعة بـ26 نقطة.