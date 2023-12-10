نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة ايفرتون ضد تشيلسي اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم الأحد الموافق 9 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي مع إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

حيث يحتل فريق تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون في البريميرليج

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة تشيلسي ضد إيفرتون عبر قناة bein sports premium 1.