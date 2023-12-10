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أحمد جودة - القاهرة - كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة برشلونة وجيرونا - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع..برشلونة..جيرونا.. برشلونة ضد جيرونا..سيحل جيرونا، ضيفا اليوم على برشلونة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، في الدوري الإسباني، اليوم الأحد 10-12-2023.

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة برشلونة وجيرونا - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي من خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية مبارة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني 2024/2023.

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا | من هنــــا - (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع).

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وجيرونا

تشكيلة برشلونة:

حراسة المرمى: بينيا.

الدفاع: كوندي- أراوخو- كريستسينسن- كانسيلو.

الوسط: دي يونج- جوندوجان- بيدري.

الهجوم: رافينيا- ليفاندوفسكي- فيليكس.

تشكيلة جيرونا:

حراسة المرمى: جازانيجا.

الدفاع: جارسيا- لوبيز- بليند.

الوسط: تسيجانكوف- هيريرا- جارسيا- جوتيريز.

الهجوم: مارتن- سافيو- دوبياك.

القنوات الناقلة لمباراة اليوم

حيث تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناه بي إن سبورتس على قمر نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11054 (v)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅔

جودة الصوت والصورة: HD

تردد قناه بي ان سبورت اتش دي على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 11585 (v)

معدل الترميز: ⅔

تصحيح الخطأ: 27500

جودة الصوت والصورة: HD

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا | من هنــــا - (سيتم تفعيل البث المباشر للمباراة قبل انطلاقها مباشرة دون تقطيع).

أرقام فريق برشلونة أمام جيرونا

لم يخسر برشلونة مبارياته الـ 6 ضد جيرونا، في الدوري الإسباني، فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين، كما حافظ على نظافة شباكه في أربعة مواجهات.

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة برشلونة وجيرونا - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

لم يتذوق فريق برشلونة في مبارياته الأربع السابقة ضد جيرونا، في جميع البطولات، فاز في مواجهتين وتعادل مثلهما، سجل لاعبو البرسا 17 هدفا واستقبلت شباك الفريق 3 أهداف

حصل جيرونا على أكبر عدد من النقاط في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعد تأخره في النتيجة، هذا الموسم، حصد 19 نقطة.

ترتيب برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

جيرونا يقربه من مراكز الصدارة، التي يحتلها ريال مدريد وجيرونا مع فارق الأهداف لصالح الأول في الدوري الإسباني.

حيث يتواجد جيرونا في وصافة ترتيب الدوري الإسبانس برصيد 38 نقطة، من 15 مباراة، فاز في 12، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراة

بينما يحتل برشلونة المركز الثالث، برصيد 34 نقطة، من 15 مباراة، فاز في 10، وتعادل في 4، وخسر لقاء.