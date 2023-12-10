نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد.

وتوجه مرتجي إلى مقر لجنته الانتخابية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك للإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وطالب أمين صندوق النادي الأهلي المصريين، بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لأنه واجب وطني لإستكمال مسيرة البناء والتقدم.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.