نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي إيفرتون، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق إيفرتون، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، ديساسي، بادياشيلي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، كونور جالاجير، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: بروخا، مودريك، كول بالمر.

موعد مباراة تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق إيفرتون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.