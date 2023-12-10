نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تنتخب الرئيس.. رئيس نادي سموحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أدلى المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه صباح اليوم بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية أمام مدرسة الشهيد نقيب محمد أحمد عبده الابتدائية بمنطقة رشدى بالاسكندرية.

المهندس فرج عامر يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

وأعرب المهندس فرج عامر عقب الإدلاء بصوته عن تفاؤلة وأشاد بالنظام داخل اللجنة.

وأدلى عدد من أعضاء نادى سموحه والعاملين بأصواتهم صباح اليوم وحرصوا على التقاط الصور بعلم مصر وعلم النادى.

واستضاف نادى سموحه مؤخرًا حمله المرشح عبد الفتاح السيسى مؤخرًا ونظم ندوة داخل النادى حضرها أعضاء النادى والعاملين به.

وتجرى الانتخابات ابتداء من اليوم وحتى بعد غد الثلاثاء من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.