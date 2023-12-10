نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. خالد مرتجى رئيسًا لبعثة الأهلي لمونديال الأندية بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف خالد مرتجى أمين الصندوق برئاسة بعثة النادي الأهلي في السعودية.

وتتجه بعثة الأهلي إلي السعودية مساء غد الاثنين استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي تستضيفها دولة السعودية.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز في مباراة دور ربع النهائي والتأهل إلى دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراتين مؤجلتين أمام بلدية المحلة وزد أف سي.

وتعادل الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية مع الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء القادم بمباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية

تنقل قنوات ssc sports السعوديه المشفرة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقب حصولها على حقوق البطولة.