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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواصل مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والتحدث معه قبل كأس العالم للأندية.

الخطيب يدعم كولر بكلمات هامة قبل كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية، غدٍ الإثنين من أجل خوض نهائيات كأس العالم للأندية بالشهر الجاري.

وأكد الخطيب في حديثه مع كولر، أنه يمنحه الدعم الكامل والثقة التامة في قدرته على تحقيق نتائج جيدة في البطولة، التي ينتظرها عشاق القلعة الحمراء.

وطالب بيبو من المدير الفني، نسيان الفترة الماضية والاخفاقات الأخيرة والتركيز في البطولة الأهم للجماهير، ومصالحتها بتحقيق ميدالية قبل العودة.

ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 15 ديسمبر الجاري في ربع نهائي البطولة.

