الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. مصطفى شوبير حارس "المستقبل" الذي أثبت عكس نظرية أبناء العاملين (بروفايل)

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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. مصطفى شوبير حارس "المستقبل" الذي أثبت عكس نظرية أبناء العاملين

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، بقائمة مكتملة خاصة في مركز حراسة المرمى.

وانضم مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي لقائمة السويسري مارسيل كولر في مونديال الأندية بالسعودية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" ملفًا موجزًا عن الحارس الشاب قبل إنطلاق كأس العالم للأندية 2023.

نشأة شوبير

مصطفى شوبير (مواليد 1 مارس 2000) ولد في محافظة الجيزة المصرية، وهو لاعب كرة قدم مصري يلعب كحارس مرمى في النادي الأهلي وهو ابن حارس النادي الأهلي السابق احمد شوبير.



شخصية شوبير الصغير مع الأهلي

اكتسب مصطفى شوبير الخبرات مبكرًا مع الأهلي رغم صغر سنة، وظهرت عليه شخصية المارد الأحمر بسبب حبه الشديد للقلعة الحمراء ورفضه الرحيل في أكثر من مرة في الوقت الذي تلقى فيه العديد من العروض لمغادرة الفريق خلال السنوات الماضية.



تألق في مباراة صعبة

تعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية من البطولة أمام الوداد البيضاوي المغربي، هي أصعب مواجهة خاضها شوبير مع الأهلي بعد أن خاض المباراة كاملة وظهر بمستوى مميز.



ابتعاد عن أبناء العاملين



استطاع مصطفى شوبير أن يغيّر مقولة "أبناء العاملين" في كرة القدم، بعد أن أجبر كل جماهير المستديرة على الإشادة بمستواه بسبب تألقه في كل مشاركاته مع الأهلي.

ويمتلك "أوفا" بنية جسدية مناسبة لحراسة المرمى، حيث يبلغ من الطول 1.85 سم، بفارق 6 سم عن محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي.

ويعد طول شوبير الصغير هو نفسه لعلي لطفي زميله في حراسة مرمى الفريق بفارق سنتيمتر واحد.



ويعتبر مصطفى امتداد لوالده أحمد شوبير الذي كان حارسًا رائعًا للأهلي ومنتخب مصر فترة التسعينات، والذي بالتأكيد نقل له جزء كبير من خبراته مع موهبة الحارس التي ساعدته في الاستمرار حتى الوصول لحراسة مرمى الفريق الأول.

شوبير الصغير من المحظوظين سواء في والده الذي شكل فارقًا كبيرًا معه سواء داخل الملعب أو خارجه، وحتى في الوضع الحالي مع إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي والاحتياطي علي لطفي ليكون مصطفى على موعد مع ميلاد كبير، عندما يلعب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، وهي البطولة التي ستكتب اسم الحارس بحروف من ماس حال فوز الأهلي وتألق الحارس، لينضم لقافلة الحراس الكبار في القلعة الحمراء.

شرف المونديال

يأمل مصطفى شوبير في الحصول على فرصة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستعد لها الأهلي، حيث يرغب اللاعب في التواجد ضمن تشكيل الأهلي خلال مباريات المارد الأحمر بالمسابقة، علمًا بأنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اللاعب ضمن قائمة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

