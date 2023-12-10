نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور تاريخي بالعلامة الكاملة عمومية التايكوندو تعتمد لائحة النظام الأساسي الجديدة وتعلن دعم الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للتايكوندو المصري لائحة النظام الأساسي الجديدة التي تم عرضها على الجمعية العمومية الغير عادية التي أقيمت عصر الجمعة في قاعة الاجتماعات الرئيسية باللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية إعلان مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والأندية أعضاء الجمعية العمومية المشاركين الدعم الكامل والتأييد لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وتولي البلاد لفترة رئاسة جديدة لاستمرار عملية التطوير والتقدم الذي تشهده البلاد منذ توليه رئاسة البلاد ومن أجل الحفاظ على الأمن والأمان الذي تنعم به مصر حاليا.

هذا وقد عقد الاتحاد المصرى للتايكوندو اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية برئاسة المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو ورئيس الجمعية العمومية وذلك بعد إكتمال النصاب القانونى المقرر رسميا لصحة إنعقاد الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بنسبة حضور 100% للأندية أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الحضور بعدد 33 نادي من إجمالي 33 نادي عضو جمعية عمومية فى حشد تاريخي بالحضور الكامل بنسبة 100% فى سابقة لم تشهدها الجمعيات العمومية السابقة للاتحاد.

وجائت الأندية الحضور للجمعية العمومية، الصيد والزهور والشمس وهليوبوليس والتوفيقية وسموحة والاتحاد والأوليمبي وسبورتنج والمنارة الرياضي والحسينية و23 يوليو وحلوان العام وجزيرة الورد والحوار و6 أكتوبر والنصر والجيزة الرياضي والرواد والصفوة وبورفؤاد وطنطا وقليوب الرياضي ووادي دجلة وعز الدخيلة ويخت الجيزة والاسكندرية للبترول وقارون والمؤسسة العسكرية بالهايكستب والمؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية والمؤسسة الرياضية العسكرية بالإسكندرية والطالبية وناصر الرياضي بإمبابة.

وقد افتتح المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو ورئيس الجمعية العمومية اجتماع الجمعية العمومية العادية التي وافقت بالإجماع على الميزانية والحساب الختامي وخطة النشاط للموسمين السابق والقادم.

وذلك بحضور مجلس إدارة الإتحاد:

العميد خالد محمود نائب الرئيس

المهندس محمد عجيزه

المحاسب حازم قنديل

المحاسب مجدى طايل

المهندس مصطفى تعلب

السيد محمد فولى

وقد تمت إجراءات الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية بالقاعة الرئيسية باللجنة الاوليمبية المصرية تحت إشراف قضائى، وبحضور متميز من قبل مسئولى اللجنة الاوليمبية على رأسهم الدكتور المستشار محمد الدمرداش رئيس لجنة الأندية والهيئات باللجنة الاوليمبية المصرية،وكذلك بحضور وتحت إشراف قيادات وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسهم السيد الاستاذ نادر التطاوى بالإدارة المركزية للآداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة

واستعرض المستشار محمد مصطفى رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس إدارة اتحاد التايكوندو المصري في بداية الاجتماع خطة نشاط الاتحاد التي شهدت زخم من البطولات المحلية والدولية في موسم للتاريخ بتحقيق 143 ميدالية في جميع البطولات الدولية تتحقق لأول مرة وضعت مصر على صدار التصنيف العربي والأفريقي في التايكوندو وتنظيم 33 بطولة محلية على مستوى الجمهورية في سابقة

لأول مرة في تاريخ النشاط المحلي، وقام اتحاد التايكوندو بإعداد وتوزيع مجلة خاصة بإنجازات الاتحاد لعام 2023 تضمنت كافة أعمال ونجاحات التايكوندو محليا ودوليا بجانب مشاركات الاندية أعضاء الجمعية العمومية ونتائج الموسم الماضي لكل نادي

وتم إجراء الانتخابات التكميلية تحت الإشراف القضائى على مقعدى عضوا مجلس الإدارة الشاغرين وأسفرت عن فوز الدكتور حسن كمال بالحصول على 26 صوت وفوز العميد علاء عبدالقوي بعد الحصول على 18 صوت.

ثم أقيمت الجمعية العمومية الغير عادية بالحضور الكامل والتي أسفرت عن اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد بالإجماع بالعلامة الكاملة في سابقة لم تحدث من قبل بالحضور الكبير للجمعية العمومية للاتحاد المصري للتايكوندو.

وحرص مجلس إدارة اتحاد التايكوندو خلال الاجتماع على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الغير محدود للاتحادات والمنتخبات الوطنية وخاصة اتحاد التايكوندو.

كما حرص مجلس إدارة اتحاد التايكوندو على توجيه الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على الدعم والمساندة والتواصل الإيجابي الذي كان له العديد من الأثار الايجابية في دعم التايكوندو المصري.

وأعرب المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي ومستشار رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو، عن خالص الشكر للجمعية العمومية للتايكوندو المصري على الوعي الكبير في حضور اجتماع الأمس والمشاركة الفعاله والحقيقية في مناقشة أمور اللعبه وهو ما يعكس حقيقة التواصل والتعاون بين مجلس إدارة الاتحاد والأندية أعضاء الجمعية العمومية والذي يعد أحد أسباب النجاح في الفترة الحالية.

وأضاف المستشار محمد مصطفى، أن سعادة مجلس إدارة اتحاد التايكوندو بالحضور الكامل لجميع أعضاء الجمعية العمومية بما ينعكس إيجابا على الجمعية العمومية بالمظهر المشرف والمناخ الديمقرطي في سابقة لم تحدث من قبل تؤكد أن العمل داخل منظومة التايكوندو المصري ناجحة فنيا وإدارية وهو سر الانجازات التي تتحقق على أرض الواقع حاليا.