صورة توضح تفاصيل إصابة هالاند

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، ضربة موجعة عقب تعرض النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند لإصابة قوية.

حيث قرر بيب جوارديولا، استبعاد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، من قائمة الفريق لمباراة لوتون تاون، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تعرضه للإصابة مساء أمس.

إصابة هالاند مع مانشستر سيتي

وتبين إصابة النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، إصابته في القدم وهي عبارة عن (كسر إجهادي في مشط الكاحل).

صورة توضح إصابة هالاند

كما ذكرت التقارير، أن هالاند قد يغيب عن صفوف مانشستر سيتي مدة تترواح ما بين أسبوع إلى أسبوعين، من أجل التعافي من الإصابة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدقيقة الإنجليزي

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره لوتون تاون، في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.