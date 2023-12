شركة Lynk & Co الراعي البلاتيني لنادي غلا للجولف بمسقط

احتلت شركة Lynk & Co العلامة التجارية للسيارات التابعة لمجموعة تاول مركز الصدارة في بطولة عمان الوطنية للجولف بنادي غلا للجولف في مسقط، وذلك بحضور سعادة ماجد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

وتعد علامة تجارية عالمية متميزة للسيارات المملوكة بشكل مشترك لشركتي فولفو وجيلي، وتعمل ضمن خط جديد من أعمال سيارات التنقل من مجموعة تاول وهي أحدث سيارات السيدان عالية الأداء من العلامة التجارية 03 و03+ وسيارات الاس يو في 01,05 و09 وتوفر لسائقي السيارات العمانيين تجربة قيادة لا مثيل لها مع التركيز على السلامة وراحة البال، كما أنها تواصل إعادة تعريف تجربة السيارات في سلطنة عمان من خلال تصميمها وتقنياتها الأوروبية مع الابتكار والاتصال والاستدامة في جوهرها و تهدف إلى تقديم تجارب قيادة استثنائية للأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ومشاركة الشركات في فعاليات اليوم الوطني في سلطنة عمان بمثابة منصة مهمة للالتقاء وتعزيز التواصل وفرص الشراكة و تتوافق لعبة الجولف بسلاسة مما يجسد مهمة العلامة التجارية المتمثلة في توفير حلول التنقل وتوحيد المجتمعات.

حيث أظهرت الشركة التزامها بالتميز والابتكار و أصبح جناحها مركزا للإثارة، حيث شارك العملاء قصصهم وتجاربهم مع الفريق لذا خطفت المجموعة الاضواء من الطرازين المذهلين 05 و09 و03+، وعكست التصميمات المتطورة للعلامة التجارية، كما تم الإعلان عن الفائزين االمحظوظين الذين حصلوا على مجسمات سيارات Lynk & Co المصغرة لهواة تجميع المجسمات، كما تضمنت الأمسية إلقاء عدد من الكلمات واقامة سحب برعاية Lynk & Co وتوزيع الجوائز، كما تم تقديم دروع تقديرية للرعاة.