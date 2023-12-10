انطلاق حلقة التأهيل الأولى لتطوير العاملين بمراكـز إعــداد الرياضيين

انطلقت صباح امس حلقة التأهيل الأولى لتطوير العاملين بمراكـز إعــداد الرياضييـن والتي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة شؤون المنتخبات الوطنية، بمشاركة ٦٠ مشاركا من مدربي مراكز إعداد الرياضيين والمشرفين والفنيين في المراكز الرياضية ويمثلون الجهات الآتية اتحاد الرياضة المدرسية وجامعة السلطان قابوس قسم التربية البدنية و الاتحاد العماني لكرة السلة والاتحاد العماني لألعاب القوى والاتحاد العماني لكرة اليد والاتحاد العماني للكرة الطائرة والاتحاد العماني للهوكي واللجنة العمانية للمبارزة واللجنة العمانية للبولينج واللجنة العمانية التايكواندو. وتضم حلقة العمل التي تقام بفندق نوفوتيل وعلى مدى 3 أيام محاضرات نظرية وتدريبات عملية، حيث يحاضر في الورشة كل من الدكتور وسيم معلا من جامعة صفاقس بتونس والدكتور سيباستيان راتيل من جامعة كيرمون فيرون بفرنساوالدكتور جورج باكيه من جامعة ليل بفرنسا.

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