ختام بطولة السباحة بالحرس السلطاني العماني

اختتمت أمس بطولة السباحة بين مديريات وكتائب ووحدات الحرس السلطاني العُماني، والتي أقيمت بالمسبح الأولمبي بمعسكر الأمان بالحرس السلطاني العُماني، وذلك تحت رعاية الضابط المدني سعيد بن حمد بن جمعة المالكي مدير عام المالية بالحرس السلطاني العُماني.

وشاهد راعي المناسبة والحضور التصفيات النهائية للبطولة، وفي الختام كرّم راعي المناسبة الحكام والقائمين على البطولة، كما سلّم الكؤوس والجوائز التقديرية للفائزين حيث جاءت النتائج على النحو الآتي:

حققت كتيبة الإسناد المركز الأول على المستوى العام للبطولة، وحصلت الكتيبة الخامسة على المركز الثاني، وجاءت الكتيبة الثانية في المركز الثالث. وعلى المستوى الفردي للبطولة في مسابقة (50 متر حرة ضباط) جاء في المركز الأول الملازم وليد بن سعيد الفلاحي، وحصل النقيب خالد بن علي المسروري على المركز الثاني. ونال الضابط المدني أحمد بن محمد العوفي المركز الثالث.

وفي مسابقة (100 متر حر أفراد) حقق الجندي خالد بن درويش الشيزاوي المركز الأول، ونال الرقيب محسن بن محمد الوهيبي المركز الثاني، فيما جاء الجندي عبد الله بن سيف السعدي في المركز الثالث. وفي مسابقة (50 متر ظهر أفراد) جاء في المركز الأول الرقيب عمر بن حميد المجيني، وحقق نائب العريف زكريا بن سعيد الناصري المركز الثاني، وحصل نائب العريف حارب بن هلال البريكي على المركز الثالث، وعلى مستوى المسابقات الجماعية حقق المركز الأول في مسابقة (4 x 50 متر حرة تتابع) فريق الكتيبة الأولى، وجاء فريق كتيبة الإسناد في المركز الثاني، وحصل فريق كتيبة الإشارة على المركز الثالث. حضر المناسبة عدد من كبار الضباط وعدد من منتسبي الحرس السلطاني العُماني.