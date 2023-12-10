بيراميدز يخطف نقطة من أنياب صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب افريقي، سلبيًا دون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب افريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة صن داونز أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

حاول نادي صن داونز تسجيل هدف الفوز أمام نظيره فريق بيراميدز، من أجل اقتناص الفوز والثلاث نقاط، لكن الفريق السماوي ظل صامدًا أمام محاولات الفريق الجنوب إفريقي.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد صن داونز عند النقطة الرابعة يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يتواجد بيراميدز في المركز الرابع برصيد أربع نقاط أيضًا.

