نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الزمالك.. أبو سليم الليبي يفوز على سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي أبو سليم الليبي وسوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز أبو سليم الليبي بهدف دون رد.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 61 أحرز محمد الغادي الهدف الأول لنادي أبو سليم الليبي لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز أبو سليم الليبي بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي أبو سليم الليبي إلي 6 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي سوار الغيني عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

موعد مباراه أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو سليم الليبي لمواجهة سوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم في كوت ديفوار.

القناة الناقلة لمباراة سوار الغيني وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل مباراة سوار الغيني وأبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية

