الرياض ـ د. ب. أ:أكد البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط فريق اتحاد جدة، أن السعودية قادرة وبقوة على استضافة نهائيات كأس العالم 2034، موضحاً أن المنشآت والملاعب جاهزة، وستكون البطولة فرصة لتطوير الرياضة بشكل أكبر في المنطقة بالكامل. وقال فابينيو في حديثه مع المركز الإعلامي لنادي الاتحاد : «في البداية عندما جئت إلى صفوف الاتحاد كان الجو حاراً، لكن الجميع استقبلوني بشكل رائع، وكنت متحمساً للتعرف على اللاعبين والمدربين والدخول في التدريب، ووجدت الترحاب من الجميع داخل النادي»، بحسب ما نشرته صحيفة «الرياضية» السعودية امس الأحد.

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