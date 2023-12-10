انطلاق النسخة التاسعة لمهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي

عبري ـ من سعيد الغافري:

انطلقت فعاليات ومناشط النسخة التاسعة لمهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي بنيابة حمراء الدروع في محافظة الظاهرة، رعى افتتاح المهرجان الذي بدأت فعالياته امس سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة. وأوضح الشيخ حمد بن مطر الدرعي رئيس لجنة تنظيم أن المهرجان في نسخته التاسعة يواصل تجسيد تاريخ وتراث سلطنة عُمان لاسيما البيئة البدوية ذات العادات الأصيلة والجميلة، مؤكدًا على سعي اللجنة المنظمة للمهرجان إلى إثراء مناشط المهرجان بمختلف الفعاليات ليستمر في استقطاب مختلف مربي الإبل ويكون وجهة للزوار من مختلف محافظات سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لقضاء أوقاتٍ ممتعة ومفيدةً تجمع بين المنافسات الرياضية والتعرف على المخزون التراثي الرائع للحياة البدوية بما تحمله من عادات وتقاليد أصيلة يقصدها مختلف السياح، وتستقطب مناشط وفعاليات مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي التي تستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر الحالي الزوار من مختلف محافظات سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتضمن العديد من الفعاليات المرتبطة بالعادات والتقليدية والمنافسات الشعبية مثل أشواط منافسات المزاينة الأصيلة للإبل من فئات الثنايا والحول والفطايم والحجايج، إلى جانب أشواط ركض عرضة الإبل المفتوحة التي تحظى بمتابعة الجماهير ومحبي منافسات ورياضات الابل من مختلف دول مجلس التعاون. كما تتميز مناشط المهرجان باستمرارها وتنوعها من الصباح الباكر حتى المساء يستمتع خلالها الزائر بالأكلات الشعبية والضيافة العُمانية الأصيلة وبفعاليات القرية التراثية التي تتضمن سوقًا شعبيًّا يحتوي على اكثر من 70 منفذا من مختلف منتجات وصناعات البيئة البدوية والمرأة الريفية من المنسوجات والصناعات الجلدية والصوفية والخلطات الشعبية والمنتجات الغدائية والبخور والعطور وصناعة الحلوى العمانية، إلى جانب سباقات عرضة الإبل ومنافسات مزاينة الإبل وأشواط لسباقات الهجن وفن همبل البوش وكلها تحظى باهتمام وحضور من قبل الكثير من محبي رياضات الإبل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأمسيات الشعرية التي يشارك فيها عدد من الشعراء العُمانيين والخليجيين تصاحبها الفنون التقليدية البدوية ويوم مخصص للمرأة.