الطريق إلى نهائيات كأس آسيا 2023

– منتخبنا الوطني الأول يبدأ اليوم معسكره الداخلي من ساحة مجمع السلطان قابوس ببوشر

– برانكو يستدعي «29» لاعبا وظهور أول لـ «المشرفـي» واعتذار «المقبالي» لأسباب خاصة

متابعة ـ صالح البارحي:

يبدأ في السابعة مساء اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أول تدريباته على ساحة الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك ضمن معسكره الاستعدادي الذي يسبق المشاركة في نهائيات أمم آسيا 2023 بالدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير ، حيث يتواجد منتخبنا ضمن المجموعة السادسة التي تضم بجانبه كلا من السعودية وتايلند وقيرغيزستان، وسيبدأ مشواره أمام السعودية على ساحة ستاد خليفة بتاريخ 16 يناير، فيما يلعب مباراته الثانية أمام تايلند بتاريخ 21 يناير على ساحة ستاد ناصر عبدالله بن خليفة، ويختتم مشواره بالدور الأول بمباراته أمام قيرغيزستان بتاريخ 25 يناير على ذات الاستاد بالعاصمة الدوحة.

منتخبنا سيستمر خلال المعسكر الداخلي إلى يوم الجمعة 15 ديسمبر الحالي، حيث يغادر في ذات اليوم إلى دولة الامارات العربية المتحدة (أبو ظبي) من أجل تكملة رحلة الاستعداد التي يبحث خلالها برانكو عن إنجاز غير مسبوق للكرة العمانية طيلة مشاركتها بكأس الأمم، وسيلعب خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخب الصين بتاريخ 29 ديسمبر الحالي وأمام الامارات بتاريخ 6 يناير القادم، فيما يخلد اللاعبون إلى راحة استشفائية قبل المغادرة إلى الدوحة والمقرر لها صباح 8 يناير إن شاء الله تعالى.

تأخير

لن يتمكن فايز الرشيدي حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي المنامة البحريني من الالتحاق بالمعسكر في الوقت الحالي، وذلك بسبب رفض ناديه الموافقة على التحاقه بتدريبات الاحمر خلال الفترة الحالية، على أن يلتحق الرشيدي بنهاية شهر ديسمبر الحالي فقط .

أما جميل اليحمدي فمن المتوقع أن يبدأ تدريباته مع الأحمر في فترة أقرب نوعا ما من انضمام الرشيدي بسبب عدم موافقة ناديه كذلك.

اعتذار

من جانب آخر، قدّم مهاجم نادي السيب والمنتخب الوطني (سابقا) عبدالعزيز المقبالي اعتذاره لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم وللجهاز الفني عن التحاقه بصفوف الاحمر خلال هذه الفترة، وقد أرجع صاحب ثلاثية الفوز على النهضة السبب في هذا الاعتذار لاسباب خاصة وظروف خارجة عن الارادة في الوقت الحالي، ما يعني أن المقبالي ربما يكون حاضرا في استحقاقات قادمة متى ما سنحت الفرصة له مجددا.

مراقبة

كلّف برانكو وجهازه المعاون الطاقم الطبي بمراقبة ومتابعة التقارير الطبية الخاصة بإصابة اللاعب أمجد الحارثي الذي يتواجد حاليا في الدوحة للعلاج من الاصابة التي ألمت به أثناء مباراة منتخبنا أمام نظيره الصين تايبيه بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بافتتاح مشوار الاحمر في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026، وسيبقى الوضع على ما هو عليه حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي والذي سيحدد بشكل نهائي إمكانية تواجد الحارثي ضمن قائمة كأس الأمم الآسيوية من عدمه.

خاصة وأن القائمة سيتم تقليصها إلى (23) لاعبا فقط بنهاية المطاف .

29 لاعبا

من جانب آخر، أعلن بالأمس الكرواتي برانكو القائمة التي ستتواجد في المعسكر الحالي والتي ضمت (29) لاعبا وهم : إبراهيم بن صالح االمخيني، احمد بن فرج الرواحي، فايز بن عيسى الرشيدي، بلال البلوشي، أمجد الحارثي، احمد الكعبي، علي بن سليمان البوسعيدي، خالد بن ناصر البريكي، احمد الخميسي ، محمود بن مبروك المشيفري، عبدالعزيز الغيلاني، محمد العامري، غانم الحبشي ، فهمي دوربين، مصعب المعمري، تميم بن هيثم البلوشي، حارب بن جميل السعدي، معتز بن صالح عبدربه، ناصر الرواحي، زاهر الأغبري، عبدالله فواز، أرشد العلوي، صلاح اليحيائي، جميل اليحمدي، محسن بن صالح الغساني، عبدالله المشرفي، عمر المالكي، عصام الصبحي، عبد الرحمن بن عيد المشيفري.