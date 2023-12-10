بتكليف سامٍ وزير الإعلام يكرم الأندية الفائزة فــي مسابقة كأس جلالته للشباب

– تتويج نادي صلالة بكأس المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي والسيب بالترس الفضي ثانيا ومصيرة الترس البرونزي ثالثا

باسل الرواس: الوزارة ستقوم بتنفيذ دراسة لتقييم واقع قطاع الرياضة فـي سلطنة عُمان بالتعاون مع بيت خبرة دولي بداية ينايرالقادم سيتم هيكلة معايير تقييم المسابقة على أربعة محاور رئيسية لتتوافق مع رؤية عُمان 2040م

تغطية ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تصوير ـ سعيد البحري :

بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رعى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام يوم امس حفل إعلان نتائج مسابقة كأس جلالة السُّلطان المعظم للشباب للموسم الرياضي 2021/‏ 2022م وذلك بفندق شيراتون عمان بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الاتحادات الرياضية والأندية المشاركة في المسابقة الغالية وقد توج نادي صلالة بالكأس والمركز الأول للمرة الثالثة على التوالي وجاء نادي السيب في المركز الثاني ونال الترس الفضي وحل نادي مصيرة في المركز الثالث وحصل على الترس البرونزي ونادي صحم في المركز الرابع، ونادي عُمان في المركز الخامس، ونادي البشائر في المركز السادس، ونادي السويق في المركز السابع، ونادي أهلي سداب في المركز الثامن، ونادي السلام في المركز الثامن مكررًا وعبري في المركز العاشر. استهل الحفل بكلمة الوزارة ألقاها سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، رحب فيها في البداية براعي الحفل والحضور وقال يسرني أن أنقل لكم شكر وتقدير صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وإشادة سموه بالدور الملموس الذي تقوم به مجالس إدارات الأندية الرياضية وجهودها في رعاية الشباب. وقال الرواس تعتبر المسابقة ترجمة حقيقية للاهتمام السامي والمتواصل للشباب من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – والتي من أهدافها تحفيز الأندية لمواصلة العمل نحو الارتقاء بمستوى نشاطاتها المختلفة لتكون حاضنة للشباب وأكثر استجابة لتطلعاتهم وطموحاتهم. وهذا الحفل السنوي فرصة لتسليط الضوء على إنجازات الاندية وجهود مجالس إداراتها في العمل التطوعي الذي تبذله خدمة للوطن ورفع رايته خفاقة في مختلف المنافسات الخارجية.

ـ فكرة المسابقة

واضاف باسل الرواس تقوم فكرة المسابقة على تقييم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية التي تنفذها الأندية وتشارك فيها في المنافسات المحلية والخارجية خلال العام المنصرم، وكذلك تقييم الجوانب الإدارية والمالية للأندية على مدار العام، بحيث يتم اختيار أفضل عشرة أندية للفوز بهذه المسابقة، وتكريم النادي الحاصل على المركز الأول بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب حيث شارك هـذا العـام (42) نادياً وأظهرت هذه النسخة إجادة متميزة لمجموعة من الأندية تأهلت لتكون ضمن المراكز العشرة الأولى.

ـ هيكلة معايير التقييم

وقال الرواس منذ انطلاقة المسابقة عام 1998 قامت الوزارة بتطوير معايير التقييم لتواكب احتياجات كل مرحلة وبهدف مواءمة أهداف المسابقة مع خطط الوزارة المستقبلية واستراتيجية الرياضة العُمانية القادمة لتتوافق مع رؤية عُمان 2040، سيتم هيكلة معايير التقييم على أربعة محاور رئيسية وهي: محور الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ومحور الاقتصاد والتنميــة ومحور حوكة الهيئـات الرياضية، و محور البيئـة المستدامة على أن يقوم فريق العمل المشرف على المسابقة العام القادم بزيارة الأندية الرياضية لشرح هيكلة المسابقة ومعايير التقييم ونوعية الأنشطة والمسابقات، على أمل تطبيق المعايير الجديدة في نسخ المسابقة القادمة بإذن الله تعالى.

ـ دراسة واقع الرياضة

واشار باسل الرواس بان الوزارة تقدر الدور الذي تقوم به الأندية، والتحديات التي تم رصدها خلال الفترات الماضية وفي سبيل تطوير القطاع الرياضي ستقوم الوزارة بمشيئة الله بتنفيذ دراسة لتقييم واقع قطاع الرياضة في سلطنة عُمان وذلك بالتعاون مع بيت خبرة دولي وذلك بدايةً من الشهر القادم يناير2024م، وسوف يتم الالتقاء بأصحاب العلاقة من الأندية الرياضية وغيرها من الهيئات الخاصة العاملة بالمجال الرياضي بهدف رصد هذه التحديات ورفع التوصيات خلال الربع الثاني من العام القادم وجميع الهيئات الرياضية والمعنيين مدعوون للمشاركة في هذه الدراسة.

تتويج الاندية الفائزة

بعد ذلك قام معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام راعي المناسبة بتتويج الأندية الفائزة في مسابقة كأس جلالة السُّلطان المعظم للشباب للموسم الرياضي 2021/‏ 2022 م، حيث توج نادي صلالة بالكأس والمركز الأول ومبلغ 30 ألف ريال عماني وجاء نادي السيب في المركز الثاني ونال الترس الفضي ومبلغ 27 ألف ريال عماني وحل نادي مصيرة في المركز الثالث وحصل على الترس البرونزي ومبلغ 25 الف ريال عماني ونادي صحم في المركز الرابع ومبلغ 20 الف ريال عماني ونادي عُمان في المركز الخامس وحصل على مبلغ 18 الف ريال عماني، ونادي البشائر في المركز السادس وحصل على مبلغ 16 الف ريال عماني ونادي السويق في المركز السابع ونال 14 الف ريال عماني ونادي أهلي سداب في المركز الثامن ونال مبلغ 12 الف ريال عماني ونادي السلام في المركز الثامن مكررًا ونال 12 الف ريال عماني وعبري في المركز العاشر ونال مبلغ 10 آلاف ريال عماني .

قالوا عن الإنجاز

اعرب سالم بن سعيد الكثيري نائب رئيس نادي صلالة عن سعادته الغامرة بتتوج نادي صلالة بالمركز الأول في مسابقة كأس جلالة السُّلطان المعظم للشباب للمرة الثالثة على التوالي مؤكدا بان هذا الانجاز جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها مجلس الادارة والفرق الرياضية بالنادي من أجل المحافظة على هذا الانجاز للمرة الثالثة على التوالي مضيفا، بأن هذا النتيجة تعتبر إنجازًا كبيرًا ومشاركة فاعلة في المجتمع في المجالات الثقافية والرياضية والشبابية حيث سنسعى للمحافظة عليه وبذل مزيد من الجهد والعمل في السنوات القادمة.

وأكّد جمعة بن جمال المحرمي أمين سر نادي السيب بأنّ حصول النادي على المركز الثاني في مسابقة كأس جلالة السُّلطان المعظم للشباب لم يأتِ من فراغ وهو نتاج عمل دؤوب من قِبل إدارة النادي وخطط موضوعة خلال الأعوام الماضية وسنعمل على تطوير واداء مستوى الفرق الرياضة بالنادي بهدف الحصول على كأس المسابقة الغالية . وابدى عادل بن خادم الزرعي رئيس نادي مصيرة عن فرحته الغامرة بحصول النادي على المركز الثالث لأول مرة في تاريخ مشاركته في مسابقة كأس جلالة السُّلطان المعظم للشباب مؤكدا بان المسابقة تُعدُّ من العوامل الإيجابية المؤثرة في تفعيل أدوار الأنشطة المجتمعية للأندية سواء في الجوانب الثقافية أو الرياضية أو الشبابية أو الاجتماعية معربًا عن أمله في حصول النادي على مراكز متقدمة في الجائزة خلال النسخ القادمة.